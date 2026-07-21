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Чилич се сбогува емоционално с дългогодишния си треньор

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Заедно спечелиха три титли от календара на ATP.

марин чилич достигна полуфинал кариерата
Снимка: AP Photo
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Хърватската тенис звезда Марин Чилич обяви края на съвместната си работа с треньора Вилим Вишак. Двамата започнаха партньорството си през 2020 година, а заедно спечелиха три титли от календара на ATP.

37-годишният Чилич се сбогува емоционално с Вишак чрез публикация в социалните мрежи.

„Скъпи приятелю, познаваме се още от тийнейджърските си години. Живеехме врата до врата, тренирахме и играехме турнири заедно. Да се съберем отново след толкова време и да извървим заедно последните седем години беше нещо наистина специално. Пътят до полуфинала на „Ролан Гарос“ винаги ще остане сред най-ценните ми спомени, както и титлата в началото на моето завръщане и още много незабравими моменти. Благодаря ти за приятелството, за безрезервната подкрепа, за стремежа ти винаги да ме правиш по-добър и за това, че беше до мен в най-трудните моменти, особено по време на контузиите. Пожелавам ти всичко най-хубаво. А кой знае – може би един ден професионалните ни пътища отново ще се пресекат“, написа Чилич.

Под ръководството на Вишак Чилич достигна до полуфиналите на „Ролан Гарос“ през 2022 година. Малко след това обаче кариерата му бе сериозно затруднена от контузии. В началото на 2023 година хърватинът претърпя операция на дясното коляно и успя да изиграе едва два турнира през сезона. Завръщането му в началото на 2024 година също бе прекъснато след нова хирургична интервенция на същото коляно през май.

След постепенното си възстановяване Чилич се завърна на корта в края на август, а през есента получи „уайлд кард“ за турнира в Ханджоу. Там, като №777 в световната ранглиста, той сътвори една от най-впечатляващите истории на сезона, спечелвайки титлата и превръщайки се в най-ниско ранкирания шампион в историята на ATP тура (от 1990 година насам).

От своя страна Вишак също благодари на Чилич с емоционално послание.

„След седем прекрасни години професионалният ни път заедно приключва. За мен беше огромна чест и привилегия да бъда треньор на Марин и да работим рамо до рамо толкова дълго“, сподели треньорът.

По време на съвместната си работа двамата спечелиха титлите в Щутгарт и Санкт Петербург през 2021 година, както и трофея в Ханджоу през 2024-а – общо 21-и в кариерата на Чилич. Под ръководството на Вишак хърватинът се изкачи и до №14 в световната ранглиста.

#Вилим Вишак #Марин Чилич

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