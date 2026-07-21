Вавринка изигра последния си мач на клей в ATP тура

Трикратният шампион от Големия шлем Стан Вавринка изигра последния си мач на клей в кариерата на ниво ATP, след като отпадна още в първия кръг на турнира от категория ATP 250 в Ещорил.

41-годишният швейцарец бе близо до впечатляващ обрат, но в крайна сметка отстъпи на аржентинеца Роман Андрес Буручага с 4:6, 6:4, 3:6 след 2 часа и 28 минути игра.

В края на двубоя Вавринка даде надежди, че може да обърне развоя на срещата, след като със запазената си марка – еднорък бекхенд по правата – спаси третия мачбол. Малко по-късно обаче Буручага се възползва от четвъртата си възможност и сложи край на участието на ветерана.

След срещата директорът на турнира Жоао Зиляо връчи специален възпоменателен подарък на Вавринка – отпечатък, посветен на последното му участие на клей в Ещорил. Турнирът бележи и края на кариерата му на тази настилка в ATP тура.

„Израснах на клей. На тази настилка тренирах като дете и гледах любимите си турнири. Клеят винаги е заемал специално място в сърцето ми“, сподели Вавринка.

Швейцарецът приключва кариерата си на червени кортове с впечатляващ баланс от 202 победи и 124 загуби в мачове от ATP тура.

С успеха си Буручага спечели първия двубой между двамата и се класира за втория кръг, където ще се изправи срещу №1 на Португалия Нуно Боржеш. Поставеният под №5 в схемата португалец започна участието си с убедителна победа над бразилеца Орландо Лус с 6:3, 6:3. Така Боржеш стана едва вторият португалец с поне пет победи в основната схема на турнира в Ещорил след Жоао Соуса.