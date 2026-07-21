Нови 13 български победи на турнир от World Tennis Tour Juniors в София

13 български тенисисти (осем юноши и пет девойки) постигнаха победи във втория кръг на основните схеми на международния турнир от категория J30 от веригата World Tennis Tour Juniors в София.

Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Диана". Състезателите са разпределени в осем групи по четирима при юношите и по четири при девойките, като победителите във всяка група ще се класират за четвъртфиналите.

Победи при юношите днес записаха Борис Начев, Момчил Марков, Димитър Топчийски, Борис Борисов, Марин Абаджиев, Мартин Бонев, Мартин Валеов и Добромир Манолов, а при девойките Андрея Глушкова, Елена Пападопулу, Антония Станева, Мелани Стоичкова и Симона Попова.

Резултати от втория кръг в груповата фаза

Юноши

Група А

Борис Начев (България) – Тудор Амитителоае (Румъния) 6:0, 6:3

Виторио Джилерио (Италия) – Тимо Винар (Франция) 6:1, 6:3



Група B

Момчил Марков (България) – Диего Мазера (Италия) 6:3, 6:3

Петър Иванчев (България) – Дмитро Малиев (Украйна) 2:6, 0:2 и отказване на Иванчев



Група C

Димитър Топчийски (България) – Яков Лифчиц (Израел) 6:3, 7:6(3)

Алберто Николини (Италия) – Джошуа Оливър Зап (Швейцария) 6:1, 6:1



Група D

Борис Борисов (България) – Кристиан Стефанов (България) 6:4, 6:2

Матей Суку (Румъния) – Джорджо Гия (Италия) 6:3, 6:1



Група E

Марин Абаджиев (България) – Паоло Манджанте (Италия) 4:6, 6:3, 10:5

Якуб Ясин (България) – Раул Бардак (Румъния) 6:3, 2:6, 5-10



Група F

Мартин Бонев (България) – Виторио Пелуфо (Италия) 6:4, 6:4

Мартин Валеов (България) – Ноа Брунер (Австрия) 6:3, 2:6, 10:4



Група G

Добромир Манолов (България) – Александър Пономарьов (Русия) 6:2, 6:4

Сандро Вебер (Швейцария) – Рикардо Понтиджа (Италия) 6:3, 6:3



Група H

Георги Георгиев (България) – Лукас Мьорлен (Швейцария) 6:4, 4:6, 5:10

Лукас Мьорлен (Швейцария) – Георги Красутин (Русия) 6:0, 6:1



Девойки

Група А

Андрея Глушкова (България) – Анабел Флетчър (Великобритания) 6:1, 6:1

Ива Йорданова (България) – Мария Гарбарини (Италия) 6:7(4), 1:6



Група B

Елена Пападопулу (България) – Джулия Фиоренца (Италия) 6:2, 6:2

Илинка Ница (Румъния) – Елена Титова (Русия) 6:3, 6:4



Група C

Александра Момчилова (България) – Алексия Мария Брабете (Румъния) 0:6, 1:6

Ванеса Вишновска (Чехия) – Саанви Мисра (Индия) 6:2, 6:1



Група D

Радост Тихомирова (България) – Нина Поздняк (Русия) 3:6, 1:6

Луана Андрея Йонеску (Румъния) – Аврора Ди Гаетано (Италия) 6:1, 6:2



Група E

Катерина Петре (Румъния) – Кристина Кънева (България) б.и

Анна Башкатова (Украйна) – Радостина Шопова (Великобритания) 3:6, 0:6



Група F

Антония Станева (България) – Евелина Йоана Бичир (Румъния) 6:4, 6:3

Мелани Стоичкова (България) – Ниа Естел Николов (Германия) 5:0 и отказване на Николов



Група G

Зара Минева (България) – Теодора Петре (Румъния) 2:6, 3:6

Виктория Николова (България) – София Яроцка (Украйна) 3:6, 3:6



Група H

Симона Попова (България) – Мария Магдалена Янакиева (България) 7:5, 6:1

Патриша Кручиат (Румъния) – Анастасия Архипова (Украйна) 6:3, 6:1