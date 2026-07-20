Пьотр Нестеров остана на крачка от основната схема в Цуг

Пьотр Нестеров не успя да си осигури място в основната схема на турнира от сериите „Чалънджър 125“ в Цуг (Швейцария), след като загуби във втория кръг на квалификациите от бразилеца Тиаго Монтейро с 3:6, 6:4, 5:7.

23-годишният българин, поставен под №8 в пресявките, изигра равностоен двубой срещу петия поставен в квалификациите, но след два часа и 18 минути на корта не успя да стигне до обрат.

Монтейро направи единствения пробив в първия сет в шестия гейм и удържа аванса си до края на частта. Във втория сет Нестеров показа характер, след като навакса ранен пробив пасив, а при 4:4 спечели два поредни гейма, включително решителен брейк, за да изравни резултата.

Решаващият трети сет предложи напълно равностойна игра. Двамата тенисисти печелеха подаванията си до 5:5, когато бразилецът реализира ключов пробив в 11-ия гейм. След това Монтейро затвори мача със собствен сервис и си осигури място в основната схема.

Въпреки отпадането Нестеров си тръгва от турнира с три точки за световната ранглиста на ATP, където заема 365-ото място, както и с 1035 евро от наградния фонд. По-рано през деня Александър Донски успешно преодоля квалификациите и намери място в основната схема на надпреварата.