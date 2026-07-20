Изабелла Шиникова не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо

Изабелла Шиникова отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо (Италия) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката загуби от поставената под номер 3 в схемата на квалификациите Ноеми Базилети (Италия) с 5:7, 0:6 за 89 минути игра.

Шиникова поведе с пробив за 5:4 и при този резултат сервираше за спечелването на първия сет, но загуби следващите три гейма и отстъпи с 5:7. Във втората част българката не успя да спечели нито един гейм и приключи участието си в турнира.

Първата ракета на България Елизара Янева е поставена под номер 8 в основната схема, а първата ѝ съперничка ще бъде представителката на домакините Федерика Урджези.