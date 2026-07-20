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Елизара Янева постигна рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA

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Спорт
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19-годишната пловдивчанка вече заема 186-ата позиция с 413 точки, след като през миналата седмица дебютира в Топ 200.

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Първата ракета на България при жените записа ново рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA.

19-годишната пловдивчанка вече заема 186-ата позиция с 413 точки, след като през миналата седмица дебютира в Топ 200. Младата българка достигна до четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 125 в Рим, където отпадна в три сета от полуфиналистката на "Ролан Гарос" през 2022 година Мартина Тревизан (Италия).

Виктория Томова, която отстъпи на Барбора Крейчикова (Чехия) в първия кръг на турнира от сериите WTA 250 в Атина (Гърция), губи 25 позиции, смъквайки се до 232-рата с 314 точки.

19-годишната Росица Денчева също постигна най-доброто класиране в кариерата си и вече е 349-а със 184 точки.

Водачка в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка (Беларус) с 8550 точки.

В топ 10 при дуетите няма промени, а Катержина Синякова (Чехия) запазва първото си място с 10150 точки.

#Елизара Янева

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