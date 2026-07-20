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Александър Василев спря крачка преди основната схема в Сеговия

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Българският талант отстъпи на индиеца Дигвиджай Пратап Сингх във втория кръг на квалификациите, но си тръгва с точки за световната ранглиста

александър василев покори първия професионален връх
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев отпадна във втория кръг на квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 75“ в испанския град Сеговия с награден фонд от 97 640 евро.

19-годишният българин, който е финалист от Откритото първенство на САЩ за юноши, загуби от индиеца Дигвиджай Пратап Сингх с 3:6, 6:3, 1:6 след час и 52 минути игра.

Сингх направи решителен пробив в четвъртия гейм на първия сет и успя да поведе в резултата. Василев обаче реагира отлично във втората част, реализира единствения брейк в шестия гейм и след два пропуснати сетбола затвори сета при третата си възможност, за да изравни.

В решаващия трети сет индийският тенисист наложи пълно превъзходство. Той стартира с два пробива и серия от пет поредни гейма, с което окончателно пречупи съпротивата на младия българин.

Въпреки отпадането Александър Василев ще добави две точки към актива си за световната ранглиста, където в момента заема 578-ото място. Българинът заработи и 480 евро от наградния фонд на турнира благодарение на победата си в първия кръг на квалификациите.

#Чалънджър 75 в Сеговия #Александър Василев тенис

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