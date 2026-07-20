Александър Донски се класира за основната схема на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 125" в Цуг

Александър Донски се класира за основната схема на сингъл на турнира на клей от сериите „Чалънджър 125" в Цуг (Швейцария) с награден фонд 203 900 евро.

27-годишният българин победи във втория кръг на квалификациите втория поставен в схемата и №275 в световната ранглиста Хуан Пабло Варияс (Перу) със 7:5, 6:3 за час и 37 минути.

Донски стигна до първия пробив в мача за 4:2 в първия сет, но допусна изравняване за 5:5. При този резултат българинът спаси пет точки за пробив, а в следващия гейм спечели подаването на Варияс и затвори първата част със 7:5.

Националът проби за 3:1 във втория сет, след което запази преднината си до крайното 6:3. В първия кръг на квалификациите Донски елиминира №374 в световната ранглиста Марко Топо (Германия) с 6:4, 6:1.

С класирането си за основната схема Донски заработи пет точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 549-ото място.

Донски ще участва и в турнира на двойки. Българинът и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 2 в схемата, ще се изправят в първия кръг срещу получилите „уайлд кард" представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон.

Друг национал на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров по-късно днес ще изиграе мача си от втория кръг на квалификациите на сингъл срещу Тиаго Монтейро (Бразилия), който е №298 в световната ранглиста. На старта на квалификациите Нестеров се наложи с 6:3, 6:7(6), 7:5 над Самуеле Пиери (Италия).