Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Тампере

Димитър Кузманов се класира за основната схема на сингъл на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

Българинът, поставен под номер 3 в схемата на квалификациите, победи убедително във втория кръг поставения под номер 7 Максим Жанвие (Франция) с 6:0, 6:1 за 65 минути игра.

Кузманов спечели първите седем гейма в мача, а след като резултатът стана 1:1 във втория сет, взе следващите пет гейма, за да стигне до категоричния успех. На старта на квалификациите Мико победи германеца Яник Опиц със 7:5, 6:2.

С класирането си за основната схема Кузманов заработи 6 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 395-ото място.

В турнира ще участва и още един българин – Антъни Генов. Той ще се включи в надпреварата на двойки в тандем с Чарлз Бари (Ирландия), а двамата ще се изправят в първия кръг срещу Шимон Келан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия).