Полуфинал за Яник Ханфман в Кицбюел

Германецът Яник Ханфман се класира за полуфиналите на тенис турнира на клей от сериите АТП 250 в Кицбюел (Австрия) след убедителен успех с 6:3, 6:1 срещу шампиона от 2023 година Себастиан Баес (Аржентина).

След равностойно начало и равенство 3:3 Ханфман направи два пробива като част от три поредни спечелени гейма и така взе първия сет. Във втората част аржентинецът Баес, носител на шест титли на клей от професионалния тур, изобщо не успя да остане конкурентен на любимата си настилка и приключи участието си в надпреварата.

За място на финала 34-годишният германец ще се изправи срещу Кентен Али (Франция), който отстрани друг аржентинец – Мариано Навоне, със 7:5, 6:3.

Навоне поведе с 3:1 след пробив още в първия гейм, но впоследствие Али направи обрат и измъкна откриващия сет. Един брейк във втората част беше достатъчен на французина, за да се класира за полуфиналната фаза.