Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на турнир в Хорб

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Хорб (Германия) с награден фонд 40 хиляди евро.

22-годишната софиянка записа втори успех в надпреварата, надделявайки над петата поставена в схемата Анук Пеетерс (Нидерландия) с 6:3, 5:7, 6:0 за два часа и 29 минути игра.

След като двете си размениха по два пробива в откриващия сет, Глушкова успя да реализира брейк на нула, за да поведе с 5:3 и при следващото си подаване затвори частта. Във втория сет се стигна до равенство 5:5, а Пеетерс успя да спечели два поредни гейма и да изравни общия резултат.

В решаващия сет българката подобри играта си значително и не даде нито гейм на нидерландката.

Съперничка на Денислава Глушкова в четвъртфиналната фаза ще бъде победителката от мача между участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Лола Гиза и Синсин Яо (Китай).

По-късно днес българката ще продължи участието си и в четвъртфиналите на двойки заедно с Анастасия Запаринюк (Украйна) срещу Леа Нилсон (Швеция) и Ами Суха (Чехия).