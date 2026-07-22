Александър Бублик продължава към четвъртфиналите в Кицбюел

Александър Бублик продължава напред на турнира по тенис на клей ATP в Кицбюел (Австрия). В среща от втория кръг шампионът от миналия сезон победи с 6:3, 7:5 Факундо Акоста.

Представителят на Казахстан постигна по един пробив във всеки от сетовете, като приключи срещата от първата си възможност след 79 минути на корта. Аржентинецът, който е на 108-мо място в световната ранглиста, имаше само две възможности да спечели подаването на лидера в основната схема.

На четвъртфиналите Бублик ще играе срещу Алекс Молчан. Словакът се наложи с 6:3, 3:6, 7:5 срещу германеца Даниел Алтмайер.

Във втория кръг отпаднаха Артюр Риндеркнеш и Валантен Вашро (Монако). Третият поставен французин Риндеркнеш загуби с 6:7 (8), 6:2, 4:6 срещу Себастиан Баес (Аржентина), докато вторият в основната схема Вашро отстъпи с 3:6, 4:6 срещу французина Кентен Алис.