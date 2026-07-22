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Антъни Генов отпадна в първия кръг на двойки в Тампере

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 97 640 евро.

антъни генов достигна четвъртфиналите двойки турнира сериите чалънджър троа
Снимка: БТА
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Българският тенисист Антъни Генов допусна поражение в първия кръг на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

24-годишният българин и партньорът му Чарлс Бари (Ирландия) отстъпиха на Шимон Киелан (Полша) и Максимилиан Нойхрист (Австрия) с 4:6, 4:6 за 79 минути на корта.

След размяна на пробиви се стигна до равенство 4:4, но тогава Киелан и Нойхрист осъществиха нов брейк и си дадоха шанс да сервират за водачеството в общия резултат. Във втората част единственият пробив дойде в петия гейм, когато отново полякът и австриецът поведоха с 3:2, а до края Генов и Бари не намериха отговор.

Така единственият българин в турнира на клей в града на 179 километра северно от столицата Хелзинки остава Димитър Кузманов, който утре ще продължи участието си във втория кръг от надпреварата на сингъл срещу втория поставен Ото Виртанен (Финландия).

#Антъни Генов

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