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Лари или Аксел: Кой ще победи на „Даунинг стрийт 10“?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Лари или Аксел: Кой ще победи на „Даунинг стрийт 10“?
Снимка: БТА
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Нов британски премиер, нов домашен любимец – тази максима е в сила за новия британски премиер Анди Бърнам, който пристига на „Даунинг стрийт 10“ придружен с 9-годишния си домашен любимец - Аксел, който е кръстоска между пудел и френска болонка, съобщават британски медии, сред които и специализираното издание за ветеринарни новини „Ветпол“.

Аксел е роден през 2017 г. и е бил настанен в приют за кучета в град Шрусбъри. Там прекарва само 12 дни, когато попада в полезрението на Бърнам, който го осиновява и приютява в дома си.

Аксел се откроява с дружелюбен и любвеобилен характер. Тези „черти от характера си“ той ще трябва да демонстрира на „Даунинг стрийт 10“, където от 15 години властва един постоянен четириног – котаракът Лари. Той е официалният ловец на мишки в канцеларията на британските премиери и досега е съжителствал със шестима премиери – Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак и Киър Стармър. Анди Бърнам е седмият премиер за Лари.

Сега за медиите е любопитно дали Лари и Аксел ще намерят общ език.

#кучето Аксел #Даунинг Стрийт 10 #котаракът Лари #Великобритания

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