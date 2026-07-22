Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки в Цуг

Българският тенисист Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 125" в Цуг (Швейцария). Надпреварата е с награден фонд 225 хиляди долара.

27-годишният българин и партньорът му Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 2 в схемата, осъществиха обрат срещу участващите с "уайлд кард" представители на домакините Мика Брунолд и Патрик Шьон с 4:6, 6:4, 10-8 след час и 21 минути игра.

Донски и Бантия загубиха първия сет след допуснат пробив в десетия гейм, докато във втората част при равенство 4:4 двамата успяха да реализират брейк и впоследствие сервираха за равенството в общия резултат. Двубоят се реши в шампионски тайбрек до 10 точки, в който българинът и индиецът поведоха със 7:4, но допуснаха изравняване до 8:8. В крайна сметка обаче Донски и Бантия осъществиха нов минипробив и на свой сервис спечелиха двубоя.

Така българинът заработи 25 точки за ранглистата на АТР при дуетите, в която е на 104-тата позиция, както и 920 евро от наградния фонд на надпреварата.

Съперници на Александър Донски и Сидхант Бантия в четвъртфиналната фаза ще бъдат Виктор Корня (Румъния) и Даниел Кукиерман (Израел).