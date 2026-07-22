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Денислава Глушкова с победа в два сета в Хорб

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 40 хиляди долара.

денислава глушкова второ двойки клагенфурт
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Българската тенисистка Денислава Глушкова се класира за втория кръг на единино на турнира на клей в Хорб (Германия) с награден фонд 40 хиляди долара.

22-годишната софиянка стартира с успех срещу квалификантката Ами Суха (Чехия) със 7:5, 7:5 за два часа и 27 минути на корта.

Глушкова поведе в общия резултат след равностоен първи сет, в който реализира четири пробива, с един повече от съперничката си. Във втората част българката дръпна с 5:2 след три брейка срещу само един за Суха, но след това чехкинята спечели три поредни гейма и изравни. Тогава Глушкова отново проби и успешно сервира за победата.

За място на четврътфиналите софиянката ще се изправи срещу спечелилата мача между петата поставена Анук Пеетерс (Нидерландия) и Сапфо Сакелариди (Гърция).

В надпреварата на двойки Глушкова и Анастасия Запаринюк (Украйна) започват по-късно днес срещу германките Ема Софи Глазер и Франческа Парчели.

#Денислава Глушкова

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