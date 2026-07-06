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Италианец очаква Димитров или Фери на четвъртфиналите на Уимбълдън

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Коболи се справи в три сета с Де Минор.

Флавио Коболи
Снимка: БТА
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Италианецът Флавио Коболи се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на "Уимбълдън" след победа със 7:5, 7:6(4), 6:3 над поставения под номер 5 в схемата Алекс де Минор.

Коболи, който през юни игра финал на "Ролан Гарос", продължи с чудесното си представяне през сезона и намери място сред най-добрите осем на най-големия турнир на тревна настилка в света. В следващата фаза той ще играе с победителя от двойката между българина Григор Димитров и британеца Артър Фери.

Поставеният под номер 9 Коболи стигна до огромен брой възможности за пробив и макар да не показа особено добра ефективност при тях, успя да спечели достатъчно пъти подаването на съперника си, за да запише чиста победа. Първият пробив за Коболи дойде в 11-ия гейм на мача, което му осигури и първия сет.

Във втория сет той поведе с 2:1 гейма, но последваха най-силните минути за Де Минор в мача и австралиецът взе четири поредни гейма, за да поведе с 5:2.

Коболи обаче показа страхотни съпротивителни сили и изравни за 5:5. В тайбрека той вече имаше и психологическо предимство и след 7:4 точки взе и втората част на мача.

Де Минор на два пъти поведе с пробив в началото на третия сет, но слабото му представяне на сервис позволи на Коболи бързо да се върне в играта. След 3:3 гейма италианецът имаше тотално надмощие на корта и бързо успя да приключи срещата.

С класирането за четвъртфиналите в Лондон Флавио Коболи става третият италианец след Никола Пиетранджели и Яник Синер, който е играл повече от веднъж сред най-добрите осем на "свещената трева" в Лондон.

#Уимбълдън 2026 #Флавио Коболи

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