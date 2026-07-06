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Лоик Фери преди мача между сина му Артър и Григор Димитров: Той не е фаворит, но вярва в шансовете си

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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От 400-то място до Централния корт: Приказният възход на последния британец в турнира Артър Фери

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Президентът на ФК Лориен, Лоик Фери, е бащата на Артър, който ще се изправи срещу Григор Димитров на осминафиналите на Уимбълдън.

Миналата година Артър Фери, тогава 23-годишен, предизвика сензация, като елиминира Алексей Попирин в първия кръг на Уимбълдън.

„Това е преди всичко неговият път. Той напредва в тенис кариерата си. Това идва от опита. Миналата година той натрупа много опит. Тази година елиминира поставения номер 20 Флавио Коболи на Откритото първенство на Австралия. Артър е все още млад играч, който се учи, но представянето му започва да му носи значително признание във Франция и Англия. Той заслужава това, което му се случва. Днес това е още една крачка напред. Ще играе на Централния корт, израснал е на пет минути оттук. Това няма да промени кой е той, но означава много. Не е фаворит, но вярва в шансовете си. Какъвто и да е резултатът, това е още едно парче от пъзела", коментира роденият в Нанси Лоик Фери.

Запитан дали в началото на турнира Артър си е представял, че ще бъде в надпреварата и през втората седмица, той отговори:

“Той започна турнира, класиран на 114-то място в света. Сега са останали само 16 играчи. Би било неуместно да се каже, че е очаквал да бъде тук. Той играе мач по мач. Не гледа жребия. Синът ми е много уравновесен човек. Взима нещата стъпка по стъпка, без да се увлича.”

Победата на Артър Фери над Зизу Бергс в третия кръг в събота му гарантира и място в Топ 100.

Докъде би трябвало да го отведе тази негова тактика:

“Той напредва много добре. Но не правим нереалистични планове. В световния тенис има огромна разлика. Първоначалната цел беше да бъде сред топ 100, за да може да играе в турнирите от Големия шлем. Вярвахме в него, защото докато има шанс, той никога няма да спре да вярва, че е възможно.”

На въпроса как преживява всичко това, като баща, той заяви:

“Като всеки баща. Това казвах на приятели, днес съм също толкова горд, колкото бях, когато ходех да го гледам как играе, когато беше на 4 или 6 години. И всеки, който се занимава със спорт на високо ниво, знае, че е заслужено, че изисква много работа, много жертви. Цялото семейство е много гордо с него.”

“На трибуните се опитвам да бъда спокоен. Той наистина обича тишината и спокойствието, за да бъде в собствения си малък свят”, добави Лоик Фери.

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#Артър Фери #Уимбълдън 2026 #Григор Димитров

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