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Роджър Федерер ще гледа мача на Григор Димитров с Артър Фери

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Спорт
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Легендарният тенисист е заел мястото си на Централния корт и очаква срещата на първата ракета на България

роджър федерер гледа мача григор димитров артър фери
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Тенис легендата и осемкратен шампион от Уимбълдън Роджър Федерер присъства днес на централния корт на британския турнир от Големия шлем.

Така швейцарецът продължава традицията да наблюдава мачовете в All England Club всяка година, откакто се оттегли от професионалния тенис през 2022-ра. Федерер присъства на двубоите, играни във втория понеделник на Уимбълдън и през миналата година, когато наблюдаваше големия си съперник Новак Джокович (Сърбия) в мача му от четвъртия кръг.

Днешната програма включва мачовете на Григор Димитров срещу Артър Фери (Великобритания), както и Иржи Лехечка (Чехия) срещу Александър Зверев (Германия) от мъжкия турнир, както и Жасмин Паолини (Италия) срещу Александра Еала (Филипини) при жените.

Роджър Федерер спечели осем от 20-те си титли от Големия шлем на Уимбълдън, включително изравнен рекорд за Оупън ерата от пет поредни титли между 2003 и 2007 година. Бившият №1 за последно участва на турнира през 2021 година, когато достигна до четвъртфиналите, където отстъпи на поляка Хуберт Хуркач.

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#Роджър Федерер #Григор Димитров

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