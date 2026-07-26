Тамара Корпач триумфира с титлата на турнира WTA 250 в Хамбург

Тамара Корпач спечели титлата на турнира от сериите WTA 250 в Хамбург, след като се наложи с 6:3, 6:3 над унгарката Анна Бондар във финалната среща.

81-вата в световната ранглиста германка се нуждаеше от час и 29 минути, за да стигне до успеха и да зарадва местната публика с трофея.

Корпач демонстрира стабилна игра на сервис, като записа два аса и допусна само една двойна грешка. Освен това тя се възползва от четири от седемте си възможности за пробив, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

За 30-годишната германка това е втора титла на ниво WTA в кариерата. Първият ѝ трофей дойде през 2023 година, когато триумфира на турнира в Клуж-Напока.

С успеха си в Хамбург Корпач затвърди добрата си форма и добави още една престижна титла към визитката си на професионалната сцена.