БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тамара Корпач триумфира с титлата на турнира WTA 250 в Хамбург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Германката победи Анна Бондар в два сета и спечели втората титла в кариерата си на ниво WTA

Тамара Корпач триумфира с титлата на турнира WTA 250 в Хамбург
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Тамара Корпач спечели титлата на турнира от сериите WTA 250 в Хамбург, след като се наложи с 6:3, 6:3 над унгарката Анна Бондар във финалната среща.

81-вата в световната ранглиста германка се нуждаеше от час и 29 минути, за да стигне до успеха и да зарадва местната публика с трофея.

Корпач демонстрира стабилна игра на сервис, като записа два аса и допусна само една двойна грешка. Освен това тя се възползва от четири от седемте си възможности за пробив, което се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

За 30-годишната германка това е втора титла на ниво WTA в кариерата. Първият ѝ трофей дойде през 2023 година, когато триумфира на турнира в Клуж-Напока.

С успеха си в Хамбург Корпач затвърди добрата си форма и добави още една престижна титла към визитката си на професионалната сцена.

#Тамара Корпач #WTA 250 в Хамбург

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все още се надяват да видят детето си
1
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян осъди общината заради непочистено дере
3
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян...
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
4
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври и 22 ноември
5
Изборите за президент у нас могат да се проведат между 25 октомври...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
6
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: WTA

Лили Тагер спечели титлата в Прага
Лили Тагер спечели титлата в Прага
Контузия извади Жасмин Паолини от турнирите във Вашингтон и Торонто Контузия извади Жасмин Паолини от турнирите във Вашингтон и Торонто
Чете се за: 01:22 мин.
Елизара Янева приключи участието си в Палермо след драматичен обрат Елизара Янева приключи участието си в Палермо след драматичен обрат
Чете се за: 01:47 мин.
Изабелла Шиникова не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо Изабелла Шиникова не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите WTA 125 на клей в Палермо
Чете се за: 00:55 мин.
Елизара Янева постигна рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA Елизара Янева постигна рекордно класиране в световната ранглиста по тенис на WTA
Чете се за: 01:22 мин.
Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите във Франция и Испания
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево Локализиран е пожарът между селата Кърналово и Михнево
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Демократичната общност ще има свой кандидат за президент Андрей Гюров: Демократичната общност ще има свой кандидат за президент
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Бойко Борисов: Йотова е изключително силен кандидат за президент Бойко Борисов: Йотова е изключително силен кандидат за президент
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Берлин: Извършителят е идентифициран, но не...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Арт проект - деца рисуват Слънцето и Луната по склоновете на...
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Като ислямистки терористичен акт определиха германските власти...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ