Контузия извади Жасмин Паолини от турнирите във Вашингтон и Торонто

Италианската тенисистка Жасмин Паолини няма да участва на турнирите във Вашингтон и Торонто заради контузия в крака. Световната звезда обяви решението си чрез публикация в профила си в Instagram.

30-годишната Паолини обясни, че е предпочела да даде повече време на възстановяването си, за да избегне риска от усложнения преди следващите важни надпревари от календара на WTA.

"За съжаление, реших да се оттегля от турнирите във Вашингтон и Торонто, за да дам допълнително време за възстановяване. Тъжно ми е, че ще ги пропусна, и пожелавам на всички участници две прекрасни седмици. Благодаря ви, както винаги, за любовта и подкрепата“, написа италианката.

Паолини се утвърди сред водещите имена в световния тенис през последните години, след като през 2024 година достигна до финалите на "Ролан Гарос“ и Уимбълдън.

Турнирът във Вашингтон е насрочен за периода 27 юли – 2 август, а надпреварата в Торонто ще се проведе от 1 до 13 август. Засега не е ясно кога италианската тенисистка ще се завърне на корта, но основната ѝ цел е да бъде напълно възстановена за следващите турнири от американската серия на твърди кортове.