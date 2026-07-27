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12-годишните национали на България до 12 години завършиха шести на турнира от Европейската отборна купа в Истанбул

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Спорт
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Преди този двубой България постигна победи над Испания и Гърция, а единственото поражение беше от домакините от Турция.

годишните национали българия години завършиха шести турнира европейската отборна купа истанбул
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Националният отбор на България за момчета до 12 години завърши на шесто място на турнира от Европейската отборна купа в Истанбул (Турция).

Българчетата отстъпиха с 1:2 победи пред Украйна в последната си среща. Ивелин Василев спечели двубоя си на сингъл, Микаел Иванов загуби своя мач след три сета, а след това българите отстъпиха в срещата на двойки.

Преди този двубой България постигна победи над Испания и Гърция, а единственото поражение беше от домакините от Турция.

България беше представена от Микаел Иванов (ТК „Каратанчева", гр. София), Ивелин Василев (ТК „Авеню", гр. Бургас) и Максим Табаков (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), с капитан Паола-Мария Василева.

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