БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо...
Чете се за: 00:50 мин.
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира...
Чете се за: 02:30 мин.
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на...
Чете се за: 03:35 мин.
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с...
Чете се за: 01:12 мин.
Публикуваха първото класиране за приема в 8-и клас
Чете се за: 01:25 мин.
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Чете се за: 01:00 мин.
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията...
Чете се за: 04:57 мин.
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия...
Чете се за: 08:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Валерия Гърневска тръгва към защита на титлата на Държавното първенство по тенис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Шампионката от миналата година и Джордж Лазаров са поставени под №1 в основните схеми на надпреварата в София

Валерия Гърневска тръгва към защита на титлата на Държавното първенство по тенис
Слушай новината

Шампионката Валерия Гърневска ще започне защитата на титлата си на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“, което стартира във вторник на кортовете на ТК Левски в София. Турнирът е част от календара на Българската федерация по тенис и е с общ награден фонд от 5000 евро.

Гърневска е поставена под №1 в схемата при жените и ще почива в първия кръг, както и втората поставена Джулия Терзийска. При мъжете водач е Джордж Лазаров, който ще открие участието си с мач срещу Йордан Малинков, докато вторият поставен Виктор Марков ще се изправи срещу Васил Русанов.

След приключването на квалификациите място в основната схема при мъжете намериха Тед Бачев, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски, Матей Душков, Денислав Маринов, Мартин Бонев, Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев. Виктор Атанасов ще се включи като „щастлив губещ“.

Турнирен директор на надпреварата е Константин Георгиев, а главен съдия – Глория Стоянова.

Полуфиналите и финалите на сингъл ще се проведат през уикенда, когато ще станат ясни новите държавни шампиони при мъжете и жените.

#Държавно първенство по тенис 2026 г. #Валерия Гърневска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над Струма
1
Започва проверка по случая със скачащите деца от 13-метров мост над...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
2
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
3
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят
4
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
5
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания (СТАРТОВИ СЪСТАВИ)
6
ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО ПО БНТ 1 И БНТ 3: Франция - Испания (СТАРТОВИ...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Български тенис

Иван Иванов преодоля драматичен тест и продължава напред в Пособланко
Иван Иванов преодоля драматичен тест и продължава напред в Пособланко
Лиа Каратанчева започна с убедителна победа в Торино Лиа Каратанчева започна с убедителна победа в Торино
Чете се за: 01:35 мин.
Изабелла Шиникова отпадна на старта в Истанбул Изабелла Шиникова отпадна на старта в Истанбул
Чете се за: 01:32 мин.
Илиян Радулов отпадна във втория кръг на квалификациите в Пособланко Илиян Радулов отпадна във втория кръг на квалификациите в Пособланко
Чете се за: 01:10 мин.
Димитър Кузманов не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Бунсхотен Димитър Кузманов не успя да се класира за основната схема на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Бунсхотен
Чете се за: 01:05 мин.
Изабелла Шиникова намери място в основната схема на тенис турнир от сериите WTA 125 в Истанбул Изабелла Шиникова намери място в основната схема на тенис турнир от сериите WTA 125 в Истанбул
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
Футболният финал на Мондиал 2026 с богата програма по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа? Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в...
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пред БНТ говори бащата на момичето, транспортирано със...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ