Валерия Гърневска тръгва към защита на титлата на Държавното първенство по тенис

Шампионката Валерия Гърневска ще започне защитата на титлата си на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“, което стартира във вторник на кортовете на ТК Левски в София. Турнирът е част от календара на Българската федерация по тенис и е с общ награден фонд от 5000 евро.

Гърневска е поставена под №1 в схемата при жените и ще почива в първия кръг, както и втората поставена Джулия Терзийска. При мъжете водач е Джордж Лазаров, който ще открие участието си с мач срещу Йордан Малинков, докато вторият поставен Виктор Марков ще се изправи срещу Васил Русанов.

След приключването на квалификациите място в основната схема при мъжете намериха Тед Бачев, Владимир Цонков, Дамян Аврамовски, Матей Душков, Денислав Маринов, Мартин Бонев, Дейвид Симеонов и Никола Керемедчиев. Виктор Атанасов ще се включи като „щастлив губещ“.

Турнирен директор на надпреварата е Константин Георгиев, а главен съдия – Глория Стоянова.

Полуфиналите и финалите на сингъл ще се проведат през уикенда, когато ще станат ясни новите държавни шампиони при мъжете и жените.