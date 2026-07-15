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Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на тенис турнира на клей от сериите АТР 250 в Умаг

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Спорт
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Националът на България за Купа „Дейвис“ заема 98-о място в световната ранглиста на двойки

Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на тенис турнира на клей от сериите АТР 250 в Умаг
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Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей от сериите АТР 250 в Умаг (Хърватия) с награден фонд 612 620 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) отстъпиха в оспорван мач пред вторите поставени в схемата Робин Хаазе (Нидерландия) и Константин Францен (Германия) с 5:7, 4:6 за 76 минути игра.

Българинът и индиецът наваксаха пробив пасив в началото на мача, но при 5:6 не успяха да удържат подаването си и загубиха първия сет с 5:7. Във втората част Донски и Бантия поведоха с 4:2, но загубиха следващите четири гейма и отпаднаха от надпреварата.

От началото на годината Донски прави много силен сезон на двойки и през тази седмица заема 98-о място в световната ранглиста.

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Надпреварата е с награден фонд 612 620 евро.
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#Александър Донски

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