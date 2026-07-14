Илиян Радулов отпадна във втория кръг на квалификациите в Пособланко

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланко с награден фонд 97 640 евро.

Българинът отстъпи пред поставения под номер 7 в схемата на пресявките Иля Ивашка (Беларус) с 4:6, 4:6 за час и 29 минути игра.

Двамата си размениха по два пробива в първия сет, след което в десетия гейм Радулов загуби подаването си, а с това и частта. Във втория сет Ивашка поведе с 5:3 след брейк, българинът веднага го върна, но в десетия гейм отново допусна пробив и загуби срещата.

Той все пак заработи две точки за световната ранглиста, в която заема 645-о място тази седмица.

Друг национал Иван Иванов ще започне от основната схема на турнира срещу квалификант.