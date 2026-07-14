Илиян Радулов отпадна във втория кръг на квалификациите в Пособланко

Представител на Беларус спря българина.
Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланко с награден фонд 97 640 евро.
Българинът отстъпи пред поставения под номер 7 в схемата на пресявките Иля Ивашка (Беларус) с 4:6, 4:6 за час и 29 минути игра.
Двамата си размениха по два пробива в първия сет, след което в десетия гейм Радулов загуби подаването си, а с това и частта. Във втория сет Ивашка поведе с 5:3 след брейк, българинът веднага го върна, но в десетия гейм отново допусна пробив и загуби срещата.
Той все пак заработи две точки за световната ранглиста, в която заема 645-о място тази седмица.
Друг национал Иван Иванов ще започне от основната схема на турнира срещу квалификант.