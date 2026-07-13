Изабелла Шиникова намери място в основната схема на тенис турнир от сериите WTA 125 в Истанбул

Изабелла Шиникова се класира за основната схема на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 4 в пресявките, победи шестата Юйцзя Хуан (Китай) с 6:4, 6:2 за час и 11 минути на корта.

Китайката започна силно и поведе с 4:2 в първия сет, преди Шиникова да спечели четири поредни гейма и да поведе в общия резултат. Във втората част българката започна с пробив, който беше върнат от Хуан за равенство 2:2, но впоследствие тя отново взе четири гейма подред и си осигури крайния успех.

Така Шиникова заработи 6 точки за световната ранглиста при жените, в която заема 381-вото място, както и 800 долара от наградния фонд на надпреварата.