Ескалация на войната: Дронове удариха Московска област, има жертви и ранени

Поне трима души загинаха, а петима бяха ранени при украинска атака с дронове срещу Московска област.

Поразена е жилищна сграда на около 70 км от Москва, щети има и в още няколко московски предградия. В района на руската столица са обезвредени над 80 дрона. През изминалата нощ украински дронове са ударили 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително седем танкера, твърди командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна - Роберт Бровди. При руски въздушни удари в района на Одеса за загинали най-малко 5-ма души. Според руски медии, армията напредва в района на Славянск. Независимо потвърждение на информацията няма.