Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо четене в парламента. Нивото на приходите и разходите, заложени в него са рекордни.



Недостигът на средства в бюджета е в размер на 7,2 млрд. евро, и се предвижда годината да завърши със свръхдефицит от 5,7 на сто от БВП.

Прогнозите в план-сметката за тази година са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3 на сто.



В бюджета е заложено общият размер на дълга да достигне близо 38 млрд. евро, като само новия дълг ще бъде над 10 млрд до края на годината



От първи август се увеличават цените на винетките с 30%, вдига се акцизът върху тютюневите изделия. Предвидени са мерки за повишаване на данъчната събираемост, откъдето се очаква да дойдат в бюджета още 200 млн евро.