Близо 13 млрд. долара чуждестранни инвестиции отчита Гърция за 2025 г.

Притокът на чуждестранен капитал в Гърция е достигнал рекордно високо ниво през 2025 г., като страната е привлякла повече преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в сравнение с Турция и всички балкански страни взети заедно, сочат данни на доклад на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), предаде АНА-МПА специално за БТА.

В "Световен инвестиционен доклад 2026: Международни инвестиции в бурна епоха", публикуван на 7 юли, притокът на инвестиции в Гърция възлиза на 12,86 милиарда щатски долара през 2025 г. Това е повече от два пъти над стойностите от 2019 г. - 5 млрд. долара, и почти десет пъти повече от 2015 г., когато са отчетени 1,27 млрд. долара.

В същото време, кумулативният обем на чуждестранните инвестиции в Гърция надхвърли 100 милиарда щатски долара през 2025 г., което е почти двойно повече от 51,8-те милиарда щатски долара от 2020 г.

Възходящата тенденция продължава и през 2026 г., се посочва в доклада. Според данни на Банката на Гърция, инвестициите през първото тримесечие на 2026 г. са 4,4 милиарда евро, което показва устойчивост въпреки несигурността, причинена от кризата в Близкия изток.