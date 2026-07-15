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НА ЖИВО: Държавният бюджет за 2026 г. влезе за гласуване на първо четене в парламента

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Държавният бюджет за 2026 г. влезе за гласуване на първо четене в парламента. Нивото на приходите и разходите, заложени в него са рекордни.

Недостигът на средства в бюджета е в размер на 7,2 млрд. евро, и се предвижда годината да завърши със свръхдефицит от 5,7% от БВП.

Прогнозите в план-сметката за тази година са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%.

В бюджета е заложено общият размер на дълга да достигне близо 38 млрд. евро, като само новия дълг ще бъде над 10 млрд. до края на годината

От 1 август се увеличават цените на винетките с 30%, вдига се акцизът върху тютюневите изделия. Предвидени са мерки за повишаване на данъчната събираемост, откъдето се очаква да дойдат в бюджета още 200 млн. евро.

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