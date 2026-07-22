Пийт Хегсет поиска още 87,6 млрд. долара за американската армия

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет защити пред Сената искането на допълнително финансиране от над 87 и половина милиарда долара, предимно за войната в Иран.



По думите на Хегсет, до момента конфликтът в Близкия Изток е струвал 37 и половина милиарда долара. Без допълнителните средства Пентагонът ще се сблъска с трудности да изплаща заплатите на военнослужещите и бързо да попълва запасите си от оборудване и въоръжение. Изказването на Хегсет беше прекъсвано на няколко пъти от противници на продължаването на военните действия.

Централното командване на американските въоръжени сили обяви рано тази сутрин, че е завършило 11-тата поредна нощ на удари срещу цели в Иран.