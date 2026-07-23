БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полиция, прокуратура, Нотариалната камара и Столичната община обсъдиха борбата с имотните измами

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
полиция прокуратура нотариалната камара столичната община обсъдиха борбата имотните измами
Слушай новината

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Николай Пелтеков, представители на ръководството на Софийската районна прокуратура, председателят и членове на Съвета на нотариусите към Нотариалната камара, както и столичният общински съветник Димитър Шалъфов проведоха работна среща, посветена на създаването на по-ефективен механизъм за ранно установяване и предотвратяване на имотни измами, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Те обсъдиха възможностите за по-бърз обмен на информация между нотариусите, полицията, прокуратурата и общинските администрации при съмнения за имотни измами.

Главен комисар Николай Пелтеков подчерта, че ранното разпознаване на рисковите случаи е ключово за предотвратяването на престъпленията. По думите му своевременното предоставяне на точна и структурирана информация за имота, заявителя, пълномощниците, свидетелите и представените документи би позволило на полицейските органи да реагират значително по-бързо и ефективно.

По време на срещата Димитър Шалъфов представи предложения за по-задълбочени проверки в общинските регистри и преписки, въвеждане на ясни рискови индикатори и своевременно сигнализиране при установени несъответствия или данни за възможна измама.

Обсъдени бяха изготвянето и последващото утвърждаване по съответния ред на единен образец на молба-декларация за обстоятелствена проверка, съдържащ необходимите реквизити за по-пълно установяване на фактите, проверка на заявените данни и ранно разпознаване на рискови случаи.

Сред предложените мерки са още изработването на контролен лист за извършваните проверки, уведомяване на заинтересованите лица, стандартизиран образец на сигнал и процедура за бърза комуникация между институциите при непосредствен риск от неправомерно придобиване или разпореждане с недвижим имот.

Главен комисар Пелтеков заяви готовността на Столичната полиция да участва активно в изработването на конкретните правила за междуинституционална координация и в изграждането на механизъм за своевременна реакция при сигнали с висок риск.

#имотни измами

Последвайте ни

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
2
1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
4
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на СОС Милка Христова
5
Почина дългогодишният общински съветник и бивш...
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе
6
Румънски шофьор на тир опита да прегази гранични полицаи в Русе

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
4
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
5
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Общество

Васил Терзиев инспектира новия участък на трета линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“ с музиканта Александър Колев (СНИМКИ)
Васил Терзиев инспектира новия участък на трета линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“ с музиканта Александър Колев (СНИМКИ)
Гласът на машината - създателят на “Сири” Норман Уинарски специално за “Панорама” Гласът на машината - създателят на “Сири” Норман Уинарски специално за “Панорама”
Чете се за: 08:22 мин.
Мария Бакалова ще представя България пред света Мария Бакалова ще представя България пред света
Чете се за: 00:35 мин.
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
18298
Чете се за: 05:25 мин.
Близо 1700 са свободните места в гимназиите в София след второто класиране Близо 1700 са свободните места в гимназиите в София след второто класиране
Чете се за: 03:00 мин.
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Тръмп: Благодаря на Румен Радев за разрешението за американски...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
САЩ дадоха още месец на „Лукойл“ за продажба на чуждите...
Чете се за: 00:07 мин.
По света
Огнен ад: Хиляди евакуирани в Испания и Франция
Чете се за: 01:30 мин.
По света
„Ела си в Благоевград“: Кампания за популяризиране на...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ