Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира в Сеграте

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на турнира на клей в Сеграте, Италия с награден фонд от 15 000 щатски долара.

В среща от втория кръг българинът надигра французина Матис Доменк с категоричното 6:3, 6:0.

Следващият съперник на Андреев ще бъде швейцарецът Николас Париция, който победи с абсолютно същия резултат 6:3, 6:0 представителя на домакините Вито Дел'Елба.

Победата над Доменк бе четвърта поредна в Сеграте за Андреев, който започна турнира от квалификациите. За него това е първа надпревара от началото на година, когато игра на турнира в Маракеш и достигна до четвъртфиналите.