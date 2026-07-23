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Димитър Кузманов загуби във втория кръг на турнира "Чалънджър" в Тампере

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Поражение за българския тенисист във Финландия

димитър кузманов приключи загреб
Снимка: БТА
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Димитър Кузманов загуби във втория кръг на турнира на клей от сериите "Чалънджър 75" в Тампере (Финландия) с награден фонд 97 640 евро.

Българският тенисист отстъпи с 4:6, 2:6 пред представителя на домакините Ото Виртанен след час и 13 минути игра.

Поставеният под №2 в схемата Виртанен поведе с 5:1 гейма в първия сет и макар Кузманов да върна един от пробивите, с които изоставаше, до обрат не се стигна.

Във втория сет Виртанен отново успя да поведе с 5:1 гейма, но този път не си създаде излишни главоболия и още от първата си възможност затвори мача.

На четвъртфиналите финландецът ще играе с германеца Хенри Скуайър.

За да достигне до втория кръг, Димитър Кузманов спечели три мача в Тампере, два от тях в квалификациите, като не загуби нито един сет.

#Димитър Кузманов

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