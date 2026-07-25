Денислава Глушкова прекрати участието си на полуфиналите в Хорб

Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на клей в германския град Хорб с награден фонд от 40 хиляди евро. Българската националка за "Били Джийн Кинг Къп“ не успя да доиграе двубоя си срещу втората поставена Дайеон Бек (Република Корея) и се отказа при резултат 2:6, 0:4.

22-годишната българка, която заема 448-ото място в световната ранглиста, срещна сериозни затруднения срещу №256 в света. След загубения първи сет и изоставане с 0:4 във втория Глушкова прекрати участието си в срещата.

Въпреки разочароващия край, българката направи силен турнир в Германия. По пътя си към полуфиналите тя записа три поредни победи и достигна до най-добрите четири в надпреварата.

С достигането си до полуфиналната фаза Глушкова затвърди добрата си форма и добави още едно силно представяне към сезона си на клей.