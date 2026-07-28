Силен старт за Тейлър Фриц във Вашингтон

Третият поставен Тейлър Фриц стартира с победа на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATO 500 във Вашингтон (САЩ) с награден фонд 2 469 450 долара.

28-годишният американец се справи без особени затруднения със Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 6:4 за час и 20 минути на корта. Бергс имаше три възможности да върне ранния пробив в края на първия сет, но Фриц се защити успешно и при трите. Във втората част представителят на домакините осъществи брейк, за да поведе с 2:1, а до края белгиецът не успя да отговори.

Така в следващия кръг Тейлър Фриц ще се изправи срещу победителя от двубоя между сънародника си Томи Пол и Камил Майхжак (Полша).

Шампионът от 2015 година Кей Нишикори (Япония), който играе последния си сезон в професионалния тур и получи "уайлд кард" от организаторите в американската столица, осъществи обрат срещу Цзюнчън Шан (Китай) с 6:7(3), 6:3, 6:4 за два часа и 33 минути на корта. Той очаква Артюр Фис (Франция) или Рафаел Ходар (Испания) във втория кръг.

В друг двубой от първия кръг между двама италианци, поставеният под номер 4 в схемата Лоренцо Музети се справи с Матео Арналди с 6:0, 3:1 и отказване на Арналди. Във втория кръг опонент на Музети ще бъде квалификантът Александър Вукич (Австралия), който спечели по убедителен начин срещу "щастливия губещ" от квалификациите Закари Свайда (САЩ) с 6:3, 6:1 за под час игра.

Терънс Атман (Франция) елиминира шестия поставен представител на домакините Франсис Тиафо след обрат с 4:6, 6:3, 6:4 в мач, продължил малко над два часа. Така французинът си осигури сблъсък срещу Алехандро Табило (Чили), който в друг двучасов двубой победи финалиста от 2023 година Талон Грикспоор (Нидерландия) със 7:6(3), 4:6, 6:4.