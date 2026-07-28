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Лейла Фернандес достигна до втория кръг във Вашингтон

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Спорт
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Канадката отказа полякиня в американската столица.

лейла фернандес достигна втория кръг вашингтон
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Миналогодишната шампионка Лейла Фернандес (Канада) достигна до втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 във Вашингтон (САЩ) с награден фонд 1 637 982 долара.

23-годишната състезателка, която е поставена под номер 7 в схемата, победи Магда Линете (Полша) с 6:1, 6:4 за час и 20 минути на корта. В следващата фаза тя ще се изправи срещу победителката от двубоя между Александра Еала (Филипини) и Цинвън Чжън (Китай).

Носителката на титлата от 2022 година Людмила Самсонова (Русия) също стартира с успех, надигравайки поставената под номер 6 американка Мадисън Кийс с 3:6, 6:4, 6:4 и в следващия кръг очаква спечелилата мача между Джулиета Пареха (САЩ) и Синюй Ван (Китай).

Осмата поставена представителка на домакините Ема Наваро елиминира участващата с "уайлд кард" София Кенин (САЩ) с 6:0, 7:5 и във втория кръг ще се изправи срещу Елизабета Кочарето (Италия), която отстрани Клара Таусон (Дания) след обрат с 4:6, 7:6(2), 7:6(2).

Джанис Тиен (Индонезия) стартира с победа срещу Ребека Шрамкова (Словакия), надигравайки я с 6:4, 6:2 и осигурявайки си двубой срещу победителката между петата поставена Ана Калинская (Русия), финалистка от миналата година, и квалификантката Дария Касаткина (Австралия).

Получилата "уайлд кард" представителка на домакините Ашлин Крюгер осъществи обрат срещу Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:2, 6:2 и във втория кръг ще играе срещу третата поставена Наоми Осака (Япония).

#Магда Линете #тенис турнир във Вашингтон 2026 #Лейла Фернандес

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