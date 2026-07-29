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Бен Шелтън започна с успех участието си на турнира от сериите АТР 500 във Вашингтон

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Спорт
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Американецът победи сънародника си Мартин Дам в три сета

Бен Шелтън
Снимка: БТА
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Вторият поставен Бен Шелтън (САЩ) преодоля сънародника си Мартин Дам в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 500 в американската столица Вашингтон с награден фонд 2 469 450 долара.

23-годишният Шелтън спечели двубоя срещу квалификанта с 6:4, 4:6, 6:4 за два часа и 12 минути на корта. Победата обаче не дойде без затруднения, след като се стигна до решаващ сет. В него Дам пръв проби и поведе с 2:1, но Шелтън веднага върна брейка и в крайна сметка поведе с 5:4. Тогава в най-важния гейм от срещата американецът успя да спечели подаването на съперника и с това си осигури място във втория кръг на надпреварата.

Там Бен Шелтън ще срещне французина Юго Умбер, който се справи с друг американски квалификант - Андрес Мартин, с 6:2, 7:5 в мач, продължил час и 19 минути.

В друг мач от първия кръг 38-годишният френски ветеран Адриан Манарино елиминира петия поставен представител на домакините Лърнър Тиен със 7:5, 6:4 за час и 24 минути. Така той си осигури двубой срещу друг американец Алекс Микелсен, който надигра "щастливия губещ" от квалификациите Макензи Макдоналд (САЩ), финалист от 2021 година, с 6:4, 7:5 за час и 32 минути.

Голямата изненада на първия кръг до момента е отпадането на местния представител Томи Пол от Камил Майхжак (Полша) с 5:7, 6:7(4) за малко над два часа игра. Полякът ще спори за място в четвъртфиналите с третия поставен Тейлър Фриц (САЩ).

Младият испанец Рафаел Ходар спечели двубоя си срещу осмия поставен Артур Фис (Франция) със 7:6(5), 6:3 за час и 54 минути и си осигури сблъсък срещу шампиона от 2015 година Кей Нишикори (Япония).

Синът на бившия №1 в света Лейтън Хюит - Круз, 612-и в света, също поднесе изненада срещу 85-ия в ранглистата на АТП Маркос Хирон (САЩ), побеждавайки го с 6:3, 6:4 за 74 минути и осигурявайки си мач срещу победителя от мача между водача в схемата и миналогодишен шампион Алекс де Минор (Австралия) и участващия с "уайлд кард" Стефанос Циципас (Гърция).

Седмият поставен Якуб Меншик (Чехия) също стартира с успех срещу местния квалификант Тревър Свайда с 6:2, 6:7(5), 6:3 и в следващия кръг ще се изправи срещу американеца Брандън Накашима, който отстрани Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 6:3, 6:4.

#ATP 500 във Вашингтон #Бен Шелтън

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