Каспер Рууд ще играе за Европа в деветото издание на "Лейвър къп“

Норвежката тенис звезда Каспер Рууд беше официално включен в отбора на Европа за деветото издание на "Лейвър къп“, което ще се проведе в Лондон между 25 и 27 септември.

Трикратният финалист в турнирите от Големия шлем стана шестият и последен засега тенисист в състава на капитана Яник Ноа. Рууд ще си партнира с Александър Зверев, Карлос Алкарас, Флавио Коболи, Якуб Меншик и Рафаел Ходар.

За 27-годишния норвежец това ще бъде шесто поредно участие в престижната надпревара, с което ще се изравни със Зверев по най-много участия за европейския тим в историята на турнира.

„Каспер е точно от играчите, които искаш в отбора си. Той е фантастичен тенисист, страхотен съотборник и олицетворява духа на "Лейвър къп“, заяви капитанът на европейския тим Яник Ноа пред официалния сайт на турнира.

Отборът на Света ще бъде воден от легендарния Андре Агаси. В неговия състав до момента са Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Лърнър Тиен, Томи Пол и Александър Бублик.