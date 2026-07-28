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Каспер Рууд ще играе за Европа в деветото издание на "Лейвър къп“

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Спорт
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Норвежецът допълни състава на Яник Ноа и ще запише шесто поредно участие в престижния отборен турнир

Каспер Рууд ще играе за Европа в деветото издание на "Лейвър къп“
Снимка: AP Photo
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Норвежката тенис звезда Каспер Рууд беше официално включен в отбора на Европа за деветото издание на "Лейвър къп“, което ще се проведе в Лондон между 25 и 27 септември.

Трикратният финалист в турнирите от Големия шлем стана шестият и последен засега тенисист в състава на капитана Яник Ноа. Рууд ще си партнира с Александър Зверев, Карлос Алкарас, Флавио Коболи, Якуб Меншик и Рафаел Ходар.

За 27-годишния норвежец това ще бъде шесто поредно участие в престижната надпревара, с което ще се изравни със Зверев по най-много участия за европейския тим в историята на турнира.

„Каспер е точно от играчите, които искаш в отбора си. Той е фантастичен тенисист, страхотен съотборник и олицетворява духа на "Лейвър къп“, заяви капитанът на европейския тим Яник Ноа пред официалния сайт на турнира.

Отборът на Света ще бъде воден от легендарния Андре Агаси. В неговия състав до момента са Алекс де Минор, Бен Шелтън, Тейлър Фриц, Лърнър Тиен, Томи Пол и Александър Бублик.

"Лейвър къп“ противопоставя най-добрите тенисисти от Европа срещу селекция на останалата част от света и през последните години се утвърди като едно от най-престижните събития в календара на мъжкия тенис.

#Лейвър къп 2026 #Каспер Рууд

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