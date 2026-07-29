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НА ЖИВО: Депутатите гласуват правилата за избор на ръководството на Здравната каса

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Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса.

Единият подуправител беше избран от парламента - това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено.

В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени засега в седмичната програма на депутатите.

#избор на ръководството #правилата #Народно събрание #НЗОК #заседание

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