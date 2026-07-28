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Румен Радев се срещна с новото ръководство на Организацията на евреите в България „Шалом“

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Румен Радев се срещна с новото ръководство на Организацията на евреите в България „Шалом“
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Премиерът Румен Радев проведе среща с новото ръководство на Организацията на евреите в България „Шалом“, съобщиха от правителствената пресслужба. В срещата участваха председателят на организацията д-р Алина Леви и Николай Гълъбов. Представителите на организацията поздравиха премиера Румен Радев за убедителната победа на парламентарните избори и пожелаха успех в дейността на новото българско правителство.

От страна на „Шалом“ беше отбелязано, че както в България е настъпила промяна в държавното ръководство, такава има и в ръководството на организацията, което ще се стреми да върне „Шалом“ към нейната мисия – съхраняване на еврейския начин на живот на общността и нейния конструктивен принос към българското общество и държава. Представителите на организацията подчертаха, че ще работят за активен и пълноценен диалог с всички български институции, както и за поддържане на културните и духовни връзки с общността на българските евреи в Държавата Израел.

По време на срещата представителите на „Шалом“ подкрепиха идеята на премиера Румен Радев български историци да работят съвместно с „Яд Вашем“ за по-задълбочено изследване и популяризиране на историческите факти, свързани с уникалния акт на спасяването на еврейската общност в България през Втората световна война.

#Румне Радев #"Шалом" #среща

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