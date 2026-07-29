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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Министърът на правосъдието поиска наказание за втори нотариус по случая „Баба Алино“

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Министърът на правосъдието поиска наказание за втори нотариус по случая „Баба Алино“. Това става след като министър Найденов получи резултати от възложената от него проверка по случаят с местността „Баба Алино“.

Проверени са 25 нотариални дела за продажба на самостоятелни обекти в сграда, 24 дела за продажба на идеални части от поземлен имот „паркомясто“/учредяване на безсрочно право на ползване върху „паркомясто“, 2 дела за прехвърляне/продажба на недвижим имот срещу задължение за строителство и учредяване на суперфиция, 5 дела за продажба на поземлени имоти и 5 нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут.

Установени са множество нарушения по проверените нотариални преписки, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса – липсващи справки в информационната система на Нотариалната камара, по отношение установяване самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред нотариуса лица, липсващи декларации на страните по сделките и други документи, които съгласно закона са задължителни при извършване на разпоредителни сделки.

Нарушения са открити при изповядването на сделки за „паркомясто“ и „дворно място“, тъй като статутът на поземлените имоти е „с трайно предназначение – горска територия“, за които важи забрана за свободна промяна на предназначението на имота и строителство. В рамките на проверката е установено и че нотариусът е допуснал нарушение на Закона за устройство на територията. Продължават проверките и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.

Информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство.

#втори нотариус #министър на провосъдието #Николай Наяденов #наказание

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