Министърът на правосъдието поиска наказание за втори нотариус по случая „Баба Алино“
Министърът на правосъдието поиска наказание за втори нотариус по случая „Баба Алино“. Това става след като министър Найденов получи резултати от възложената от него проверка по случаят с местността „Баба Алино“.
Проверени са 25 нотариални дела за продажба на самостоятелни обекти в сграда, 24 дела за продажба на идеални части от поземлен имот „паркомясто“/учредяване на безсрочно право на ползване върху „паркомясто“, 2 дела за прехвърляне/продажба на недвижим имот срещу задължение за строителство и учредяване на суперфиция, 5 дела за продажба на поземлени имоти и 5 нотариални преписки по сключени договори за учредяване на сервитут.
Установени са множество нарушения по проверените нотариални преписки, които не са инцидентни и са установени като практика в работата на кантората на нотариуса – липсващи справки в информационната система на Нотариалната камара, по отношение установяване самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред нотариуса лица, липсващи декларации на страните по сделките и други документи, които съгласно закона са задължителни при извършване на разпоредителни сделки.
Нарушения са открити при изповядването на сделки за „паркомясто“ и „дворно място“, тъй като статутът на поземлените имоти е „с трайно предназначение – горска територия“, за които важи забрана за свободна промяна на предназначението на имота и строителство. В рамките на проверката е установено и че нотариусът е допуснал нарушение на Закона за устройство на територията. Продължават проверките и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.
Информацията по проверките не предопределя изхода на дисциплинарното производство.