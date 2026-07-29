Димитър Кузманов изпусна аванс и приключи участието си в Самсун

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50“ в Самсун (Турция) с награден фонд от 63 000 евро. Поставеният под №7 в схемата българин отстъпи с 6:1, 6:7(4), 0:6 пред французина Пол Иншоспе.

32-годишният пловдивчанин започна срещата по отличен начин и доминираше изцяло в първия сет. Кузманов реализира два пробива и само за около половин час си осигури аванс след убедителното 6:1.

Втората част беше далеч по-оспорвана. И двамата тенисисти имаха възможности да пробият подаването на съперника си, но така и не успяха да се възползват от тях. Победителят в сета беше определен след тайбрек, в който Иншоспе демонстрира по-здрави нерви и се наложи със 7:4 точки.

Загубеният втори сет се оказа решаващ за развитието на двубоя. В третата част французинът, който заема 697-ото място в световната ранглиста, изцяло пое инициативата и не остави шансове на Кузманов, затваряйки мача с категоричното 6:0.

Така участието на Димитър Кузманов в Самсун приключи още във втория кръг, след като българинът не успя да задържи високото ниво от първата част на срещата.