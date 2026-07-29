Димитър Кузманов изпусна аванс и приключи участието си в Самсун

Българският тенисист спечели убедително първия сет, но допусна обрат срещу французина Пол Иншоспе на турнира от сериите "Чалънджър 50“
Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50“ в Самсун (Турция) с награден фонд от 63 000 евро. Поставеният под №7 в схемата българин отстъпи с 6:1, 6:7(4), 0:6 пред французина Пол Иншоспе.
32-годишният пловдивчанин започна срещата по отличен начин и доминираше изцяло в първия сет. Кузманов реализира два пробива и само за около половин час си осигури аванс след убедителното 6:1.
Втората част беше далеч по-оспорвана. И двамата тенисисти имаха възможности да пробият подаването на съперника си, но така и не успяха да се възползват от тях. Победителят в сета беше определен след тайбрек, в който Иншоспе демонстрира по-здрави нерви и се наложи със 7:4 точки.
Загубеният втори сет се оказа решаващ за развитието на двубоя. В третата част французинът, който заема 697-ото място в световната ранглиста, изцяло пое инициативата и не остави шансове на Кузманов, затваряйки мача с категоричното 6:0.
Така участието на Димитър Кузманов в Самсун приключи още във втория кръг, след като българинът не успя да задържи високото ниво от първата част на срещата.