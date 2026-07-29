Четвърта гореща вълна обхвана Европа

Европа навлезе в четвърта гореща вълна на фона на продължаващите мащабни пожари.

Властите в Испания позволиха на десетки хиляди евакуирани заради огъня да се върнат по домовете си в района на Мадрид. Ситуацията е под контрол въпреки, че на около 150 км от испанската столоца има активни огнища.

В 16 департамента във Франция е обявен оранжев код за опасно високи температури и възникване на пожари. В Жиронд, сред най-тежко засегнатите области, пламъците се разгоряха отново заради силни пориви на вятъра, но ситуацията е стабилна. Според синоптиците, градусите ще останат около 40 в следващите най-малко 5 дни.

Продължава борбата с огъня и на гръцкия остров Парос в Егейско море. Ситуацията се подобрява, но силни пориви на вятъра раздухват искри и опаснотта от нови огнища не е напълно отминала. През изминалата нощ бяха евакуирани пет населени места. Към момента няма данни за пострадали. Освен пожарникари и доброволци, в овладяването на стихията участват и няколко самолета и хеликоптера.

снимки: БТА, БГНЕС