В Исландия се провежда референдум за възобновяване на преговорите за членство в ЕС

В Исландия днес се провежда референдум за възобновяване на преговорите за членство в Европейския съюз.

400 хиляди исландци имат право на глас. Според проучванията на общественото мнение над 53% са за възобновяване на преговорите, а аргументът на тези против са основно риболовът и земеделието.

Рейкявик започва преговори за членство през 2009 г. след финансовата криза, но ги прекрати през 2015 година. Сега заради амбициите на Доналд Тръмп да анексира съседна Гренландия, темата отново е на дневен ред.