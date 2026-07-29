Заради ниското равнище на Дунав: Унгария спира мощности в АЕЦ „Пакш“

Унгарската ядрена централа „Пакш“ спира от днес един от четирите си руски реактора заради рекордно ниското равнище на река Дунав, която захранва охлаждащата система. Друг енергоблок вече работи с намалена мощност. Четирите реактора с обща мощност два гигавата дават близо половината от електричеството на страната.

Заради горещата вълна през юни централата беше освободена от ограниченията за температура на охлаждащата вода. Властите сега са в готовност да гарантират охлаждането при очаквано ново спадане на река Дунав. До централата са разположени четири плаващи помпени станции и два плаващи крана.