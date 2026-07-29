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Антъни Генов започна с победа на двойки в Либерец и е на четвъртфинал

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Спорт
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Българинът и ирландецът Чарлс Бари преодоляха чешки тандем и продължават напред на турнира от сериите "Чалънджър 75“

Антъни Генов започна с победа на двойки в Либерец и е на четвъртфинал
Снимка: БТА
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Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 75“ в чешкия град Либерец, който се провежда на клей и е с награден фонд от 97 640 евро.

Българинът и неговият партньор Чарлс Бари (Ирландия) стартираха участието си с победа над представителите на домакините Иржи Барнат и Адам Дуда със 7:6(5), 6:3 след 72 минути игра.

Генов и Бари започнаха убедително и поведоха с 3:0 гейма в първия сет, но чешката двойка успя да изравни. Въпреки това българо-ирландският тандем запази спокойствие в тайбрека и го спечели със 7:5 точки.

Втората част премина под контрола на Генов и Бари, които направиха серия от четири поредни гейма, за да стигнат до успеха в два сета и да си осигурят място сред най-добрите осем.

В спор за полуфиналите двамата ще се изправят срещу поставените под №1 в схемата Иниго Сервантес (Испания) и Денис Молчанов (Украйна).

С успеха си Антъни Генов си гарантира 16 точки за световната ранглиста на двойки и премия от 460 евро. Българският тенисист заема рекордното в кариерата си 190-о място в световната класация на двойки.

#тенис турнир в Либерец #Антъни Генов

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