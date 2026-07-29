Максимилиан Борисов записа първа победа за сезона в основната схема на турнир от World Tennis

Максимилиан Борисов постигна първата си победа за сезона в основната схема на турнир от веригата на Световната федерация по тенис (World Tennis). Българинът се класира за втория кръг на надпреварата на клей в румънския град Питещ с награден фонд от 25 хиляди долара.

24-годишният тенисист, който достигна до основната схема след успешно преодоляване на квалификациите, се наложи над участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Матей Варбанчу със 7:6(2), 7:5 след 2 часа и 52 минути игра.

Първият сет предложи сериозна интрига. Борисов два пъти повеждаше с пробив, а при 5:3 сервираше за спечелването на частта, но не успя да затвори сета. В последвалия тайбрек българинът демонстрира стабилна игра, поведе с 5:1 точки и без проблеми стигна до успеха.

Втората част също премина през множество обрати. 19-годишният Варбанчу дръпна с 4:2, но Борисов отговори с отлична серия и обърна развоя. При 5:4 той пропусна първата възможност да приключи двубоя, след като загуби подаването си. Българинът обаче веднага реализира нов пробив, а в последния гейм показа здрави нерви, наваксвайки изоставане от 0:40 на собствен сервис. С пет поредни спечелени точки той сложи край на драматичния сблъсък.

В спор за място на четвъртфиналите Максимилиан Борисов ще се изправи срещу италианеца Франческо Ферари.