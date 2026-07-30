Максимилиан Борисов приключи участието си в Питещи

Максимилиан Борисов отпадна във втория кръг на турнира на клей в Питещи (Румъния) с награден фонд от 30 хиляди долара. Българинът загуби от италианеца Франческо Ферари с 2:6, 1:6 след час и 22 минути игра.

24-годишният Борисов не успя да намери ритъма си срещу съперника, който контролираше двубоя още от самото начало и заслужено се класира за следващата фаза на турнира.

Въпреки отпадането, участието на българина в Питещи донесе и позитиви. Ден по-рано той постигна първата си победа през сезона в основната схема на турнир от веригата на Световната федерация по тенис (ITF), след като се наложи над румънеца Матей Варбанчу.

Успехът в първия кръг прекъсна серията от неуспешни участия на сингъл за Борисов през настоящата кампания и му даде ценни точки и увереност преди следващите турнири.