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Александър Донски приключи на двойки в Сан Марино

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Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
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Българинът и Сидхант Бантия не успяха срещу британско-нидерландски тандем.

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Българският тенисист Александър Донски и партньорът му Сидхант Бантия от Индия загубиха мача на двойки от Люк Джонсън (Великобритания) и Барт Стивънс (Нидерландия) след 6:3, 2:6, 7:10 на турнира в Сан Марино от сериите "Чалънджър" на клей.

Първата част бе за Донски и индиеца, които направиха три пробива срещу един за съперниците.

Във втория сет ролите се размениха и Джонсън и Стивънс направиха два пробива за 6:2.

В дългия тайбрек съперниците стигнаха до четири мачбола при 9:5, пропуснаха първите два, но реализираха третия за 10:7.

# Александър Донски

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